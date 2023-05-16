ممر شرفى واستقبال بالورود.. وصول مجموعة جديدة من المصريين بالسودان (بث مباشر)

قدمت قناة "إكسترا نيوز"، بثًا مباشرًا لوصول دفعة جديدة من المواطنين العالقين بالسودان لقاعدة شرق الجوية، بعد نجاح جهود السلطات المصرية في إجلائهم من السودان.

وقالت الإعلامية نانسي نور، من قاعدة شرق، إن الطائرة تُقل عددًا كبيرًا من المصريين وتم تنظيم ممر شرفي لاستقبالهم بالورود، مشيرة إلى أن الدولة منذ بداية الأزمة شكلت خلية أزمة لإجلاء المصريين من السودان، وتكون هناك متابعة على مدار الساعة لعودتهم الآمنة لأرض الوطن.

إشادات دولية بدور مصر في إجلاء الرعايا

وأكدت أن هناك إشادات كبيرة من الدول والمنظمات الدولية، لدور مصر في إجلائها العديد من الرعايا المصريين وغير المصريين بالتنسيق مع الدول، وكذلك دور مصر ونجاحها في وقف إطلاق النار لدورها التاريخي، مما يؤكد ثقل مصر في المنطقة وعلاقاتها الخارجية.

وأشارت إلى أن مصر نظمت 27 طلعة جوية لإجلاء المصريين وغير المصريين العالقين في السودان.