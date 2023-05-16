الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ممر شرفى واستقبال بالورود.. وصول مجموعة جديدة من المصريين بالسودان (بث مباشر)

مجموعة جديدة من المصريين
مجموعة جديدة من المصريين بالسودان

قدمت قناة "إكسترا نيوز"، بثًا مباشرًا لوصول دفعة جديدة من المواطنين العالقين بالسودان لقاعدة شرق الجوية، بعد نجاح جهود السلطات المصرية في إجلائهم من السودان.

وقالت الإعلامية نانسي نور، من قاعدة شرق، إن الطائرة تُقل عددًا كبيرًا من المصريين وتم تنظيم ممر شرفي لاستقبالهم بالورود، مشيرة إلى أن الدولة منذ بداية الأزمة شكلت خلية أزمة لإجلاء المصريين من السودان، وتكون هناك متابعة على مدار الساعة لعودتهم الآمنة لأرض الوطن.

إشادات دولية بدور مصر في إجلاء الرعايا

وأكدت أن هناك إشادات  كبيرة من الدول والمنظمات الدولية، لدور مصر في إجلائها العديد من الرعايا المصريين وغير المصريين بالتنسيق مع الدول، وكذلك دور مصر ونجاحها في وقف إطلاق النار لدورها التاريخي، مما يؤكد ثقل مصر في المنطقة وعلاقاتها الخارجية.

وأشارت إلى أن مصر نظمت 27 طلعة جوية لإجلاء المصريين وغير المصريين العالقين في السودان.

اكسترا نيوز دفعة جديدة المواطنين السودان السلطات المصرية إجلائهم

مواد متعلقة

العودة الآمنة.. تفاصيل عودة المصريين العالقين فى السودان لميناء سفاجا

وزيرة الهجرة: تشكيل لجنة لمناقشة عودة الطلبة المصريين من السودان

"إكسترا نيوز": مشهد عودة المصريين من السودان مهيب ويدعو للفخر

رئيس الوزراء: الدولة المصرية تحركت منذ اليوم الأول لتأمين عودة المصريين من السودان

الأكثر قراءة

"انخفاض جديد" بأسعار الذهب فى ختام التعاملات المسائية

"شرق العوينات" منطقة واعدة بالاستثمار الزراعي وسلة غذاء مصر والعالم العربي (صور)

"صحة السويس" تعلن رقمًا مختصرًا لاستقبال الحالات الحرجة

جامعة أسيوط تطلق مؤتمر وحدة البرامج المهنية بكلية التجارة حول حوكمة المؤسسات وآفاق التنمية

مدبولى يستعرض مع مسئولى البنك الدولى عناصر مقترحة لاستراتيجية تنمية الصناعة

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

قراءة تحليلية فى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"