الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزنت 1.5 كيلو.. تجديد حبس المتهم بحيازة مخدر الحشيش في المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو ونصف، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بسرعة إستكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو ونصف وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة "- مبلغ مالى.

بسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

إجراءات القانونية استكمال التحريات الأمنية المضبوطات المواد المخدرة

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