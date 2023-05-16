"انخفاض جديد" بأسعار الذهب فى ختام التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا، تأثرًا بالبورصات العالمية، وذلك في ختام التعاملات المسائية.

"الدستور" يرصد من خلال نشرته اليومية متوسط أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات والتحديث اللحظي للأسعار المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر؛ نظرًا لاهتمام المواطنين بأسعار الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار.

انخفاض في التعاملات المسائية

قال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إنه خلال فترة التعاملات المسائية شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح بواردات الذهب دون جمارك.

أضاف عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن هناك مزيدًا من التوقعات نحو انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة وصولاً للتساوي مع الأسعار العالمية، لافتًا إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعًا، بسبب زيادة الطلب على الشراء، مقابل انخفاض حجم المعروض، مضيفًا أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

الشعبة العامة للذهب والمجوهرات

الأوقية سجلت نحو 2008 دولارات

عيار 21 سجل نحو 2260 جنيهًا

عيار 24 سجل نحو 2583 جنيهًا

عيار 18 سجل نحو 1937 جنيهًا

عيار 14 سجل نحو 1511 جنيهًا

◘ سعر الجنيه الذهب

قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة نحو 18080 جنيهًا.

توقعات بمزيد من الانخفاض

وتشهد أسعار الذهب تراجع منذ بداية الأسبوع، خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء قرار السماح بواردات الذهب للعائدين من الخارج دون جمارك.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم.

ويهتم المواطنون بأسعار تنافسية الذهب باعتبار الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.