الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: المشاركون فى "الحوار الوطنى" أجمعوا على أهمية دعم ملف الحماية المجتمعية

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

قال محمد أبوشامة، الكاتب الصحفي، إن جلسة اليوم من الحوار الوطني، حول محور الحماية الاجتماعية، شهدت إجماعًا كبيرًا بين المُشاركين على دور جهود الدولة في تقديم الحماية اجتماعية من خلال توفير البرامج والمبادرات.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر أصبح لديها رصيد خبرات متراكمة في مجال الحماية الاجتماعية بحجم إنفاق كبير احتلت من خلاله مكانة متميزة بين الدول الأكثر إنفاقًا على العدالة الاجتماعية عربيًا وإفريقيا، وحازت على العديد من الإشادات الدولية.

الحماية الاجتماعية تحتاج لمجهود دائم لاستيعاب المتغيرات

وأشار "أبوشامة" إلى أن ملف الحماية الاجتماعية يحتاج لمزيد من الجهد الدائم لاستيعاب المتغيرات المستمرة وعلى رأسها التضخم الاقتصادي الذي يتسبب في تراجع مردود هذه البرامج وآثارها على الفقراء وإدراك الدولة الدائم ومراعاتها لهم يساهم بشكل كبير بنجاح المبادرات.

الحماية الاجتماعية مصر رصيد خبرات متراكمة جهود الدولة البرامج والمبادرات

مواد متعلقة

الحوار الوطني.. محمد ممدوح يطالب بإشراك المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة

الحوار الوطني.. مصطفى جبريل: ملف الحماية الاجتماعية فارق فى حياة المصريين

الحوار الوطني.. مارجريت صاروفيم تطالب بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

رئيس القطاع الصحي بـ"مصر الخير": نطمح بتقليل الفجوة بين الطبقات من خلال الحوار الوطني

الأكثر قراءة

قراءة تحليلية فى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

"انخفاض جديد" بأسعار الذهب فى ختام التعاملات المسائية

"شرق العوينات" منطقة واعدة بالاستثمار الزراعي وسلة غذاء مصر والعالم العربي (صور)

"صحة السويس" تعلن رقمًا مختصرًا لاستقبال الحالات الحرجة

الزهيري: الدولة جادة في خطتها لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية

مدبولى يستعرض مع مسئولى البنك الدولى عناصر مقترحة لاستراتيجية تنمية الصناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

قراءة تحليلية فى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"