كاتب صحفى: المشاركون فى "الحوار الوطنى" أجمعوا على أهمية دعم ملف الحماية المجتمعية

قال محمد أبوشامة، الكاتب الصحفي، إن جلسة اليوم من الحوار الوطني، حول محور الحماية الاجتماعية، شهدت إجماعًا كبيرًا بين المُشاركين على دور جهود الدولة في تقديم الحماية اجتماعية من خلال توفير البرامج والمبادرات.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر أصبح لديها رصيد خبرات متراكمة في مجال الحماية الاجتماعية بحجم إنفاق كبير احتلت من خلاله مكانة متميزة بين الدول الأكثر إنفاقًا على العدالة الاجتماعية عربيًا وإفريقيا، وحازت على العديد من الإشادات الدولية.

الحماية الاجتماعية تحتاج لمجهود دائم لاستيعاب المتغيرات

وأشار "أبوشامة" إلى أن ملف الحماية الاجتماعية يحتاج لمزيد من الجهد الدائم لاستيعاب المتغيرات المستمرة وعلى رأسها التضخم الاقتصادي الذي يتسبب في تراجع مردود هذه البرامج وآثارها على الفقراء وإدراك الدولة الدائم ومراعاتها لهم يساهم بشكل كبير بنجاح المبادرات.