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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. مصطفى جبريل: ملف الحماية الاجتماعية فارق فى حياة المصريين

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال مصطفى جبريل المتحدث باسم حزب الإصلاح والتنمية، إن ملف الحماية فارق فى حياة المصريين، مشيرا إلى أننا جئنا هنا فى الحوار الوطني للحديث عن أولويات وآليات وحلول لتحسين مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف جبريل، خلال كلمته بثاني جلسات لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني اليوم، انه لتحسين منظومة الحماية الاجتماعية يجب أن نكون واقعيين ولسنا حالمين، مشيرا إلى أنه يمكن لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، يجب أن يتم وضع مسارات بديلة للحكومة من أجل هذا التوسع.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ تدابير حماية غير مكلفة كالإعفاء الضريبي، وتحول برامج الحماية من عبء إلى استثمار، وتحسين قدرة البرامج على التكيف والصمود فى وجه أزمات المستقبل.

وكانت انطلقت الفترة الثانية للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣، و"برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية، و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" - لجنة السياحة.

مصطفي جبريل حزب الإصلاح والتنمية الحوار الوطنى الحماية الاجتماعية لجنة العدالة الاجتماعية المحور الاقتصادي

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