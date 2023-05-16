محمود فوزى: المنشآت السياحية يجب أن تكون شريكًا فى الترويج للقطاع

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، إن الحفل العالمي الشهير لنقل المومياوات، وإحياء طريق الكباش، كان ترويجًا للسياحة، وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي له، يعني أن رأس الدولة مهتم بالموضوعات.

ولفت "فوزي" خلال مناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، في لجنة السياحة بالحوار الوطني، إلى أن كثيرًا من المشاهد السياحية موجودة في الأغاني والإعلانات، لكن الإعلام السياحي صناعة، والمنشآت السياحية يجب أن تكون شريكة وتبادر في صناعة إعلام سياحي وتموله للترويج لها.

وأردف: "يجب أن نكون متوازنين ومنصفين في نظرتنا، ندعو جميع الأطراف المعنية في السياحة تعي وتدرك دور الإعلام وتبادر بتسويق منتجاتها السياحية، الإعلام لا يصنع الحدث، بل يسلط الضوء على الأحداث".