الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

تحذيرات من استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى توخي الحذر عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استشارات الرعاية الصحية العامة، قائلة إن البيانات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي للتوصل إلى قرارات قد تتسم بالتحيز أو يساء استخدامها.

وذكرت المنظمة أنها متحمسة لإمكانيات الذكاء الاصطناعي ولكن لديها مخاوف حول كيفية استخدامه لتحسين الوصول إلى المعلومات الصحية بصفته أداة لدعم اتخاذ القرار ولتحسين الرعاية التشخيصية.

وقالت المنظمة في بيان إن البيانات المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي قد تكون متحيزة وتعطي معلومات مضللة أو غير دقيقة ويمكن اساءة استخدام النماذج لتوليد معلومات مغلوطة.

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وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنه "من ضروري" أن نقيم مخاطر استخدام أدوات لنماذج لغوية كبيرة، مثل تشات (جي.بي.تي.)، لحماية وتعزيز الرعاية البشرية والحفاظ على الصحة العامة.

ويأتي تحذير المنظمة في الوقت الذي يزيد فيه الإقبال على تطبيقات الذكاء الاصطناعي مما يسلط الضوء على تقنية قد تغير طريقة عمل الشركات والمجتمع.

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