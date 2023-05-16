أفضل 5 مواقع تستخدم الذكاء الاصطناعي وتساعد في ربح المال

يعمل الذكاء الاصطناعي (AI)، على تغيير مشهد تداول الأسهم باستخدام قوة الحوسبة لأداء المهام التي تكرر المنطق البشري والخبرة على مستوى متقدم للغاية.

وأحدث تطور الذكاء الاصطناعي ثورة في طريقة تواصل الأشخاص وتفاعلهم مع الوسائط واستهلاكها ومعالجة البيانات وغير ذلك، ومع مواقع الويب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، أصبح من السهل الآن أكثر من أي وقت مضى أتمتة المهام الشاقة وجعل الحياة أكثر كفاءة.

وسواء كنت تبحث عن طريقة لزيادة إنتاجيتك أو الاستمتاع ببعض المرح، أفضل مواقع الذكاء الاصطناعي المتاحة التي ربما لم تسمع عنها.

وورد برس

10Web عبارة عن منصة WordPress مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتميز بمنشئ موقع إلكتروني واستضافة وتقوية PageSpeed، كما يوفر عددًا من أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الجوانب المختلفة لبناء وإدارة موقع ويب أعمال WordPress فعال، بما في ذلك AI Website Builder ومساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي.

Altered.ai



يوسع الوصول الحصري إلى تقنية تحويل الكلام إلى كلام المتطورة والأداء إلى الأداء من Altered Studio من إمكانيات استخدام الصوت، ويجمع محرر الصوت المتقدم Altered Studio بين العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتية في أداة سهلة الاستخدام، حيث يستخدم موارد الكمبيوتر المحلية للتشغيل على Windows و Mac محليًا وعبر الإنترنت.

ML Subreddit

وبفضل تقنيتها المبتكرة، يمكنك تغيير صوتك إلى أي من أصواتهم المختارة بعناية من مكتبتهم أو حتى إنشاء أصوات مخصصة لجذب العروض الصوتية الاحترافية، ويعد سرد القصص أمرًا بالغ الأهمية في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الأعمال والعلاقات. إنها تمكننا من التواصل مع الآخرين وفهمهم بشكل كامل. يسمح لنا بالتعبير عن أفكارنا ومشاعرنا وتنمية التعاطف مع الآخرين.

Tome

هي عبارة عن منصة لرواية القصص التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تستفيد من الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في سرد قصتك بأكبر قدر ممكن من الفعالية، وبمساعدة Tome ، يمكنك إنشاء أفضل أعمالك من خلال تسهيل قدرتك على التعبير عن أفكارك وآرائك بطريقة شيقة ودودة.

ونظرًا لأن النظام الأساسي في مرحلة تجريبية حاليًا ، فإن الاختبار والتطوير مستمران. قد يكون النظام الأساسي عربات التي تجرها الدواب أو لديها وظائف محدودة في هذه المرحلة ، وقد تقوم الشركة بجمع تعليقات المستخدمين لإجراء تغييرات قبل الإصدار الكامل.

Donotpay



تقدم شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا القانونية تسمى دونت باي، العديد من الخدمات التي تهدف إلى جعل النظام القضائي أسهل وأكثر سهولة للناس، والعرض الرئيسي للشركة هو نظام أساسي قائم على chatbot يقدم مساعدة آلية في مجموعة من الأعمال القانونية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، رفع الدعاوى الصغيرة في المحكمة ، واستئناف التذاكر ، وإنشاء المستندات.

يستخدم Donotpay الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمساعدة الأشخاص من خلال النظام القانوني وتقديم حلول مصممة خصيصًا لاحتياجاتهم الفردية. تهدف سهولة استخدام المنصة وإمكانية الوصول إليها إلى مساعدة أولئك الذين قد يفتقرون إلى الموارد أو المعرفة القانونية لاجتياز النظام القضائي بنجاح.

ChatSonic AI



ChatSonic AI من Writesonic، هي منصة روبوت محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، على غرار ChatGPT من OpenAI، والتي تسمح للشركات بالاستفادة من قدرة الذكاء الاصطناعي على تخصيص تجارب العملاء وزيادة تفاعل العملاء.

منصة روبوت الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تحل محل ChatGPT تمكن الشركات من تصميم تفاعلات العملاء الشخصية التي تشبه الإنسان. بدون الكثير من التعليمات البرمجية أو الموارد البشرية، فإنه يوفر العديد من الميزات والقدرات التي يُمكن الاستفادة منها لبناء تجارب مستخدم مثيرة للاهتمام ومخصصة. يتم استخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية الحديثة والتعلم التكيفي.

بمساعدة chatbot Chatsonic المتكامل من Google، من الممكن القيام بالأنشطة التي تحتاج إلى استخدام أحدث المعلومات بشكل فوري تقريبًا، مثل تقديم ملخص لأهم أخبار اليوم.