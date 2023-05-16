الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تكليف المقاولون العرب بإصلاح آثار حريق المعرض التجاري ببني سويف

رفع آثار الحريق
رفع آثار الحريق

كلّف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجهاز المركزي للتعمير وشركة المقاولون العرب بسرعة العمل على ترميم وإصلاح أحد الأسواق التجارية ببني سويف والذي تعرض للحريق المدّمر، أمس، وذلك عقب تداول الخبر على عدد من وسائل الإعلام.

وأصدر أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب تعليماته إلى مسؤولي الشركة الذين انتقلوا فجرًا مع فرق ومعدات فرع شمال الصعيد بالمقاولون العرب والإدارات المعاونة إلى موقع السوق وبدأت في إخلاء المخلفات والركام الناتج عن الحريق، حيث تبين أن الحريق قضى على نحو 100 محل بالسوق.

من جانبه، صرح العصار بأن المقاولون تتعامل حاليًا، مع آثار الحادث المدمر بأسرع الطرق الممكنة، مؤكداً أن الشركة تؤدي واجبها الوطني دائماً، ومتعهدًا بإصلاح السوق في أسرع وقت ممكن حتى يستطيع أصحاب المحلات ممارسة نشاطهم في أقرب فرصة.

في إطار التنسيق بين الجهات المعنية، عقد د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بمكتبه صباح اليوم، اجتماعًا مع مسؤولي جهاز التعمير وشركة المقاولون العرب، حيث ناقش المحافظ مع مسؤولي الجهاز والشركة، الإجراءات اللازمة لسرعة البدء في إعادة السوق إلى وضع أفضل من سابقه، وحضر الاجتماع حسن مصطفى وطارق خضر عضوا مجلس الإدارة بشركة المقاولون العرب وهشام صفوت مدير فرع شركة المقاولون العرب لشمال الصعيد، وهبة الباجي مدير منطقة بنى سويف والفيوم بجهاز التعمير، لشمال الصعيد وهاني الجويلي رئيس المدينة.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجهاز المركزي للتعمير شركة المقاولون الأسواق التجارية مدينة بنى سويف

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