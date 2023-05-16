رئيس جامعة المنوفية يتفقد 20 مشروعا واختراعا لطلاب الهندسة الإلكترونية

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، المعرض الذى تنظمه كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أيمن عميرة عميد الكلية، ومشاركة عمداء الكلية السابقين والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

قام رئيس الجامعة بتفقد أكثر من ٢٠ مشروعا واختراع وأفكار مبتكرة لطلاب الفرقة الرابعة من أقسام الاتصالات الكهربائية والتحكم والالكترونيات الصناعية وهندسة وعلوم الحاسب والهندسة الطبية، كما شارك في المعرض طلاب من الفرقة الثالثة بالكلية، ومن الخارج بعض المراكز والأكاديميات التعليمية للأطفال، حيث قام رئيس الجامعة بتفقد كل مشروع على حدة والاستماع إلى فريق العمل الذى استعرض فكرة المشروع والمشكلة التى يتم حلها من خلاله وذلك باستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمى وأحدث التقنيات والتكنولوجيا.

وشملت المشروعات العديد من الأفكار المبتكرة والتى استطاع من خلالها الطلاب تقديم حلول مبتكرة بأقل تكلفة لمختلف مشاكل الصناعة وتلبية احتياجات المجتمع، ومنها أفكار حققت مراكز متقدمة فى مسابقة مجموعة مصانع العربى "فكر وسيب بصمتك" وتم تنفيذها بالمصانع لحل مختلف المشاكل ووفرت الجهد والمال والعمالة مثل التخلص الآمن من الرايش أوتوماتيكيا، وتصميم موبايل ابليكيشن للتعرف على الأكواد الخاصة بالمنتجات وتسهل التخزين وسرعة التعامل مع العملاء لتقديم شكواهم فى حالة الأعطال، بالأضافة إلى أفكار أخرى مبتكرة حاول فيها الطلاب تقديم حلول لمشاكل تواجه المجتمع فى مختلف المجالات مثل تصميم روبوت لإعادة تدوير بعض المنتجات، وتصميم نظام نقل ذكى لتقليل نسب الحوادث على الطرق، وتصميم مزرعة ذكية، ونظام ذكاء اصطناعى لمساعدة ذوى الإعاقة من مرضى الشلل الرباعى وضمور العضلات عن طريق التعرف على الوجه ومساعدته فى استخدام الاجهزة الإلكترونية دون الحاجة لاستخدام الأيدى، وتطوير حضانة أطفال عن طريق الربط بتطبيق موبايل يسهل معرفة حالة الحضانة عن بعد والتعامل مع أى طوارئ، والتحكم فى الكهرباء الموصلة بالحضانة وظبط درجات الحرارة المراد الوصول إليها، والروبوتات التى قام بتصنيعها فريق الروبوتكس بالكلية والذى يقوم أيضا بتدريب الطلاب وطلاب المدارس والأكاديمية التعليمية من الخارج لتصميم وتصنيع الروبوتات للقيام بمختلف المهام.

كما تفقد رئيس الجامعة تصميم جراج أخضر ذكى تحت الأرض بعدة أدوار يتم التعامل به عن بعد من خلال موبايل ابليكيشن، بالإضافة إلى إمكانية الكشف عن وجود متفجرات فى أى سيارة والتواصل مباشرة مع الجهات المختصة، ونظارة واقع افتراضى تساعد العمال على التدريب داخل المصانع دون تعطيل لخط الانتاج، كما يسهل للعامل التعامل مع اى عطل من بعد مما يوفر السلامة فى الأماكن التى قد تحدث بها اصابات، كما ضم المعرض تطبيقات الواقع الافتراضى فى مجال الأجهزة الطبية والرعاية الصحية وتوفير بيئة تعليمية للطلاب للتعلم على الأجهزة الطبية بشكل عملى، بالإضافة إلى أفكار مبتكرة كثيرة تقدم العديد من الخدمات.

أشاد رئيس الجامعة بأفكار الطلاب المبتكرة وأثبتوا كفاءة عالية وقدرة على حل مختلف مشاكل الصناعة وتقديم أفكار وحلول متبكرة قابلة للتنفيذ، ووجه دعوة لرجال الأعمال والصناعة بتبنى هذه الأفكار وتشغيلها والاستفادة منها لتحقيق أعلى كفاءة بأقل التكاليف بما يخدم خطة الدولة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة، والتحول الرقمى الذى يدعو إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل الانطلاق بقوة إلى عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدا على دعمه للطلاب وسعيه الدائم لتوفير الجو الملائم لإطلاق افكارهم المبتكرة وتنفيذها.

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