60 ألف جنيه تعويضات لمتضررى حريق معرض شباب مصر ببنى سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، إنه بالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تم التصديق على 60 ألف جنيه كتعويضات لمتضرري حريق معرض شباب مصر، بواقع 50 ألفا من صندوق الإغاثة و10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، ليصل إجمالي التعويض لكل فرد متضرر 60 ألف جنيه، كمساهمة لتخفيف الضرر الواقع على المتضررين من حريق مصدر رزقهم.

وأضاف محافظ بني سويف أنه تم بالتنسيق أيضا مع وزارة التضامن فتح حساب للتبرع برقم (06205010000189) ببنك القاهرة فرع بنى سويف، وأنه يمكن أن يتم التبرع بمؤسسة التكافل الاجتماعي خلف مدرسة خاتم المرسلين والحصول على إيصال بقيمة التبرع لصالح المتضررين، وذلك للتعاون في تقديم الدعم والتعويضات المناسبة، وذلك تزامنا مع ما يتم تنفيذه حاليا من إعادة إنشاء المعرض مرة أخرى، في إطار تنفيذ حزمة من توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتقديم الدعم للمتضررين.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أعمال رفع مخلفات حريق المعرض التجاري (معرض شباب مصر)، وذلك ضمن الأعمال المبدئية لإعادة إنشاء وتجديد المعرض، تنفيذاُ تكليفات القيادة السياسية لأجهزة الدولة والوزارات المعنية، بسرعة إعادة المعرض إلى وضع أفضل مما كان في السابق.

جاء ذلك خلال زيارته موقع المعرض بمنطقة الإبراهيمية، حيث اطمأن المحافظ على انتظام أعمال رفع المخلفات وآثار والحريق، التي تقوم بها معدات وأجهزة شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، حيث وصلت المعدات والأجهزة وبدأت العمل بالموقع منذ صباح اليوم.

وجه المحافظ، بتذليل أي معوقات أو توفير كافة المتطلبات لانتظام واستمرار العمل، حيث يتم رفع المخلفات والإشغالات الناجمة عن الحريق وتجهيز الموقع للبدء في التنفيذ، وفق التصميم الفني والهندسي الذي يتم إعداده بمعرفة المختصين من الجهاز والشركة، لإعادة تخيطط وتقسيم المعرض، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود بين الجهات والأجهزة التنفيذية لتقديم التيسيرات المطلوبة المتعلقة بإصدار الترخيص والمرافق.

والتقى المحافظ عدداً من الشباب المستأجرين متضرري الحريق، مؤكداً لهم أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، دائما ما تنحاز لمواطنيها من أبناء الشعب المصري العظيم، وأنها لا تتأخر في تقديم يد العون والمساعدة، لا سيما في أوقات الأزمات والتحديات، معرباً عن سعادته وتقديره الكبير للرئيس عبدالسيسي، لاستجابته الفورية وتوجيهاته بسرعة التخفيف عن كاهل الشباب المتضررين من الحريق والوقوف معهم ودعمهم لتجاوز تداعيات وآثار تلك الواقعة الأليمة.

