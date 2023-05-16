الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرعاية الصحية": منشآت الهيئة جاهزة لتطبيق مفاهيم القيمة بالمنظور العالمي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

زار وفد رفيع المستوى، يضم الدكتور أرمين إرنست، الرئيس التنفيذي والرئيس لمجموعة ستيوارد هيلث كير إنترناشيونال الأمريكية، والدكتور محمد الأمين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عِلاج السعودية، عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، أن الزيارة شملت تفقد 5 منشآت صحية، وهم، مستشفى النصر التخصصي ومركز صحة أسرة الحي الإماراتي ببورسعيد، إضافة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك ومركز طب أسرة الشهداء بالإسماعيلية.

وأضافت الهيئة أنه شملت الزيارة الاطلاع على رحلة علاج المرضى داخل المنشآت الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات العلاجية والإدارية لتحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها، والتقنيات الطبية المستحدثة، والأقسام المختلفة بالمنشآت الصحية من عيادات طب الأسرة والأسنان والأطفال والصيدليات ومكاتب رضاء المنتفعين بمراكز طب الأسرة، وأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية وغرف العمليات والأشعة والمعمل والغسيل الكُلوي بالمستشفيات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الزيارة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز سبل التعاون مع كبرى المجموعات الطبية بالدول العربية والعالم، وبحث تبادل الخبرات في شتى مجالات الرعاية الصحية كركيزة أساسية لتطوير الأداء وتعزيز الإمكانات، وتابع: أن المنشآت الصحية التابعة للهيئة جاهزة لتطبيق مفاهيم الرعاية الصحية المبنية على القيمة بالمنظور العالمي.

ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيوارد الأمريكية، أن هيئة الرعاية الصحية نجحت في إعادة حوكمة النظام الصحي، وتطبيق نظم الإحالة، مشيرًا إلى أنها هي الأقرب لتطبيق نظام مؤسسات مجموعات الرعاية الصحية المسئولة Accountable care organizations على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتابع: أنه ندرس توسع مجموعة ستيوارد الأمريكية في الاستثمار في مصر، بما لمسناه من جدية ورؤية واضحة لدى الدولة في الإصلاح الصحي وتقدم ملحوظ لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عِلاج السعودية، إعجابه الشديد بإمكانات وتجهيزات المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وبما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية بمعايير عالمية، وما حققته من ريادة وتنافسية في خدمات الرعاية الصحية خلال فترة قصيرة، وتابع: ما نشاهده من تطور خدمات الرعاية الصحية على أرض الواقع بمنشآت هيئة الرعاية الصحية طفرة نوعية لاتقل عن أي مستوى رعاية صحية عالمي ومتقدم.

كما ضم الوفد رفيع المستوى، كلًا من الدكتور أشرف نصر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة عِلاج السعودية، والأستاذ الدكتور أحمد طماره، رئيس أقسام القلب بالمجموعة، والدكتورة غادة سليم، استشاري تأهيل أمراض القلب بالمجموعة.

جانب من الجولة

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الرعاية الصحية منشآت الهيئة مفاهيم الرعاية الصحية المنظور العالمي حوكمة النظام الصحي نظم الإحالة

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