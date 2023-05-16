الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

8 ورش عمل ضمن فعاليات معرض أفروبلاست بمركز المؤتمرات

جدول الندوات وورش
جدول الندوات وورش العمل المنعقدة

أطلق المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة المهندس خالد أبو المكارم، جدول الندوات وورش العمل المنعقدة على هامش معرض أفرو بلاست في الفترة من 18 - 21 مايو الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، إنه تم اختيار الندوات وموضوعاتها بما يتناسب مع احتياجات الشركات في الفترة الحالية وشملت موضوعاتها التصدير وآليات اختراق الأسواق الخارجية والمعاملات والخدمات البنكية والتمويلية للقطاع الصناعي المقدمة من بنك القاهرة والاتجاهات المعاصرة في قطاع الكيماويات (البلاستيك) وبرامج تطوير الموردين المقدم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ولقاء حول دور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في دعم سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام ولقاء حول التحول الرقمي ولقاء أخير بعنوان ما لا يقاس لا يطور.

يشارك في المعرض قطاعات (البلاستيك – المطاط - صناعات معالجة واعادة تدوير البلاستيك – البتروكيماويات - صناعات المنتجات المنزلية) بحضور57 شركة مصرية و52 شركة من الصين و23 شركة من تايوان و4 من ألمانيا وشركة من هونج كونج و إيطاليا وكوريا والسعودية.

محمد مجيد المدير التنفيذي معرض أفرو بلاست القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر قطاع الكيماويات البلاستيك يشارك بالمعرض القطاعات

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