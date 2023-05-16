الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«الحرف العربي من النقش إلى الرقمنة» بمكتبة الإسكندرية

ورشة التوثيق الرقمي
ورشة التوثيق الرقمي للنقوش بمكتبة الإسكندرية

افتتح مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ورشة تدريبية بعنوان "التوثيق الرقمي للنقوش: الحرف العربي من النقش إلى الرقمنة"، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المكتبة  وأناسي للإعلام بشأن تعزيز الاهتمام بالنقوش العربية في مختلف العصور.

وتستمر الورشة من اليوم الثلاثاء حتى 18 مايو الجاري، بحضور صالح السعدي نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، مريم المزروعي، وزير مفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

وقال صالح السعدي، إن السنوات الأخيرة قد أظهرت مدي حاجتنا إلى الاهتمام بالثقافة وتعزيز الهوية العربية في ظل التحديات التي يوجهها عالمنا العربي اليوم.

وأضاف أن مشاركة الإمارات في هذا الحدث تعكس اهتمام الدولة بتعزيز المنتج الثقافي العربي في ظل اهتمام رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، كما تعكس أيضًا طبيعة العلاقات والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والتي تتسم بأنها علاقات ذات خصوصية، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والفنية.

وأكد أن الاهتمام الإماراتي بالثقافة والتراث لم يتوقف فقط في الداخل، ولكن ساهمت الإمارات في نشر الثقافة والفن والحفاظ على التراث في محيطها الإقليمي والدولي.

وألقت الورشة الضوء على مواقع النقوش القديمة في المنطقة العربية، والتي تعتبر مرجعًا هامًا لتتبع تاريخ الكتابة العربية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن "بوابة النقوش العربية".

وتسلط الورشة الضوء على دراسة جماليات ووظائف الحرف العربي من خلال اللوحات الفنية، والطباعية، فضلاً عن التعريف بتقنيات التصوير الفوتوغرافي للنقوش، والتعرف على التجارب والخبرات السابقة والحالية في مجال رقمنه النقوش، وأخيرًا التعرف على تأثير التغيرات المناخية على مواقع التراث العالمية في المنطقة العربية.

تستهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العلمية، المتخصصين في تاريخ الكتابة والنقوش العربية القديمة، وأمناء المتاحف، ومفتشي الآثار، المشتغلين بتاريخ الجزيرة العربية، والشرق الأدنى القديم.

وقدمت الورشة عدد من المحاضرات منها "الجزيرة العربية مركزًا للتبادل التجاري والحضاري في الشرق القديم" والتي القاها الدكتور أحمد أمين سليم، أستاذ تاريخ الشرق الأدنى القديم بكلية الأداب جامعة الإسكندرية ،و"مواقع التراث العالمي والتغير المناخي" للدكتورة هبة عزيز، مديرة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي (ARC-WH) وهي أستاذة كرسي اليونسكو لإدارة التراث العالمي والسياحة المستدامة في المنطقة العربية بالجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان، ومحاضرة بعنوان " "كتابات ممالك جنوب الجزيرة العربية"، للدكتورة عميدة شعلان أستاذة الآثار والكتابات واللغات العربية القديمة باليمن.

 

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ورشه عمل التوثيق الرقمي للنقوش الحرف العربي من النقش إلى الرقمنة مركز دراسات الخطوط مكتبة الاسكندرية

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