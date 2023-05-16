أمن المنافذ يحبط قضايا تهريب معادن نفيسة بالحدود

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات موسعة للسيطرة الأمنية على كافة المنافذ الجمركية، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.



أسفرت الجهود - خلال 24 ساعة - عن ضبط قضيتين في مجال جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضية في مجال جرائم تهريب المعادن النفيسة.



وضبط قضيتين في مجال جرائم تهريب النقد وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وضبط 2060 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم ضبط 30 قضية فى مجال الأمن العام، ضبط 2 قضية في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.