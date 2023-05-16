بمشاركة مصر.. جنوب إفريقيا تعلن مبادرة سلام للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الثلاثاء، وجود مبادرة إفريقية للسلام بين روسيا وأوكرانيا ستشارك فيها ستة من قادة دول القارة السمراء من بينهم مصر.

وقال رامابوزا لصحفيين في مدينة الكاب إن الرئيسَين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "وافقا على استقبال البعثة وقادة الدول الإفريقية" في موسكو وكييف لبحث خطة سلام محتملة لحل الصراع.

وأضاف خلال إفادة صحفية مقتضبة مع رئيس وزراء سنغافورة "أظهرت مناقشاتي مع الزعيمين استعدادهما لاستقبال الزعماء الأفارقة وإجراء مناقشة حول سبل إنهاء هذا الصراع وستتوقف فرص نجاح هذا على المناقشات التي ستُجرى".

وأكد رئيس جنوب إفريقيا، أنه جرى إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على مبادرة السلام التي يدعمها عدد من الرؤساء الأفارقة من بينهم رؤساء مصر والسنغال وأوغندا.