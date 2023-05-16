الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بمشاركة مصر.. جنوب إفريقيا تعلن مبادرة سلام للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الثلاثاء، وجود مبادرة إفريقية للسلام بين روسيا وأوكرانيا ستشارك فيها ستة من قادة دول القارة السمراء من بينهم مصر.

وقال رامابوزا لصحفيين في مدينة الكاب إن الرئيسَين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "وافقا على استقبال البعثة وقادة الدول الإفريقية" في موسكو وكييف لبحث خطة سلام محتملة لحل الصراع.

وأضاف خلال إفادة صحفية مقتضبة مع رئيس وزراء سنغافورة "أظهرت مناقشاتي مع الزعيمين استعدادهما لاستقبال الزعماء الأفارقة وإجراء مناقشة حول سبل إنهاء هذا الصراع وستتوقف فرص نجاح هذا على المناقشات التي ستُجرى".

وأكد رئيس جنوب إفريقيا، أنه جرى إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على مبادرة السلام التي يدعمها عدد من الرؤساء الأفارقة من بينهم رؤساء مصر والسنغال وأوغندا.

txt

الصحة العالمية تغلق مكتبها فى موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

أفريقيا روسيا أوكرانيا مبادرة مصر رامافوزا

الأكثر قراءة

إنقاذ طفلة اختطفها لص بالفيوم فى اللحظة الأخيرة

المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية يطلق حملة "رسائل بلدى أمانة"

ندوات مكثفة للقومي للمرأة للتوعية بمبادرة المشروعات الخضراء في أسيوط

إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة أجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم

حبس متهمين بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية

المشدد 5 سنوات لمتهم زور رخصة قيادة سيارة ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"