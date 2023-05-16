ممثلة "مستقبل وطن": قطاع السياحة يستطيع إعادة الاقتصاد المصرى إلى مكانته

قالت أماني إميل، ممثلة حزب مستقبل وطن، إن قطاع السياحة يستطيع إعادة الاقتصاد المصري إلى مكانته، فالقطاع واجه العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، منها أزمة كورونا والعديد من الأزمات التي تمر بها المنطقة ودول العالم.

وأضافت ممثلة حزب مستقبل وطن، خلال كلمتها بجلسة المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني"، اليوم، أن مصر استطاعت إعادة مكانتها السياحية، وذلك من خلال الإصلاح المؤسسي ومواكبة الاتجاهات الحديثة تماشيا مع استراتيجية الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح في إطار استراتيجية 2030.

وأشادت أماني أميل، بما قامت به الدولة من تنفيذ العديد من المشروعات التي أسهمت في إعادة صياغة الخريطة السياحية المصرية، فمصر تحظى بالعديد من الإشادات من المنظمات الدولية، فنحن نجتمع اليوم للمناقشة بشأن صياغة الخريطة السياحية لمصر، فقطاع السياحة يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.