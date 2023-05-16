الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كواليس تدريبات الزمالك استعدادا لأسوان في الدوري

الزمالك
الزمالك

اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على جاهزية التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك الجزيري بصورة طبيعية في الحصة التأهيلية و الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية خلال مران اليوم.

وكان سيف الدين الجزيري من قائمة الزمالك خلال المواجهة الأخيرة أمام الإسماعيلي في الدوري أثناء عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

واصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي، خلال المران  الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى ناصر منسي بعض التدريبات التأهيلية داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة على هامش المران، في إطار البرنامج الموضوع له بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة.

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء  فحوصات متواصلة للاعب للاطمئنان عليه حتي يتماثل للشفاء من الإصابة.

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو سيف الدين الجزيري ناصر منسي الزمالك يستعد لاسوان الدورى المصرى

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