مسؤولو جهاز السادات يتابعون عملية تجميل وتوسعات ميادين المدينة (صور)

أجرى أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات عدة جوالات للوقوف على آخر مستجدات التنفيذ بالمشروعات بالمدينة.

وتابع فتحي أعمال التطوير والتجميل بشارع طلعت حرب والتوسعات التى تتضمن تسوية الطريق بعد إزالة الجزيرة الوسطى وأيضًا عمل طبقة الأسفلت للجانب الآخر للطريق واعمال توسعة الميدان المؤدى لكلية التجارة والحقوق ويصل طول الطريق إلى 6 كيلو مترات والذي يخدم مناطق سكنية جديدة، إضافة إلى 5 مناطق صناعية.

كما تابع فتحي الوضع العام لتنفيذ الأسواق التجارية بالمنطقة 11 و7 بعد إزالة المخالفات ورفع الاشغالات عن طريق إدارة التنميه والأمن، مؤكدًا إدارة التنمية بضرورة القيام بأعمال التقليم وقص الأشجار وتهذيبها داخل السوق.

واستمرت جولة مسؤولي جهاز مدينة السادات بتفقد منطقة الخدمات لمشروع الإسكان بحي النور ومبنى المول التجاري لدراسة طرحه في مزاد علني للمواطنين لتوفير الخدمات المطلوبة، موضحًا أنه بصدد طرح المحال التجارية في مزاد علني خلال الشهر المقبل بمناطق الإسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين بالأحياء السكنية الجديدة.