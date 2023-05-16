حبس متهمين بسرقة ورشة ملابس فى عابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، الثلاثاء، حبس متهمين بسرقة ورشة ملابس وتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقات، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحرى حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة.



كانت نجحت قوة أمنية في ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وضُبط بحوزتهما ماكينتا خياطة، 4 مفك ، مفتاح، بنسة، جاكوش.

بمواجهتهما اعترفا بسرقتها من داخل ورشة ملابس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" ، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب.

وأقرا بارتكاب واقعة سرقة أخرى، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المُستولى عليها وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.