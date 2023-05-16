الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ماذا سيكون لقب كاميلا في حال توج الأمير ويليام على العرش؟

الملكة كاميلا
الملكة كاميلا

شهد تتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو 2023 تتويج الملكة كاميلا في وستمنستر أبي، لقد كانت رحلة كبيرة لصاحبة الجلالة التي تحولت من كونها " المرأة الأخرى" في حياة تشارلز إلى ملكة محبوبة للغاية حتى أنها فازت بحب الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

يتساءل الكثير من الناس عما سيحدث إذا رحل الملك تشارلز الجديد ويسألون عما إذا كانت كاميلا ستبقى ملكة في تلك الظروف الحزينة، ومتى يتم تتويج الأمير وليام

ماذا يمكن أن يطلق على الملكة كاميلا عندما يموت الملك تشارلز هل ستحتفظ بلقبها؟
بالتأكيد لن تتولى كاميلا حكم البلاد في حالة وفاة الملك، القواعد واضحة  إنها ليست من أقرباء الدم وبالتالي سينتقل التاج إلى التالي في الصف ابنة الأمير وليام، سيكون لقبها الملكة الأرملة أرملة الملك.

ومع ذلك فإن والدة الملكة إليزابيث الراحلة - إليزابيث باوز ليون - التي كانت متزوجة من الملك جورج السادس حصلت على لقب الملكة الأم بدلاً من الملكة الأرملة، كانت تُعرف أيضًا باسم "الملكة الأم".

لن يحدث هذا مع كاميلالأن الأمير وليام ليس ابنها فقد ولد خلال زواج تشارلز الأول من الأميرة ديانا، لذلك ستكون كاميلا هي الملكة الأرملة وهو لقب استخدمته الملكة أديلايد لأول مرة في عام 1830.

تزوجت كاميلا من تشارلز أمير ويلز آنذاك في عام 2005 أصبحت من الناحية الفنية أميرة ويلز، ولكن نظرًا لربط العديد من الأشخاص هذا اللقب بزوجة تشارلز الأولى الراحلة ديانا فقد تبنت أحد ألقابه الأخرى وأصبحت دوقة كورنوال.

كانت الخطة الأصلية هي أن تُعرف كاميلا باسم Princess Consort عندما اعتلى تشارلز العرش بسبب الرأي العام الذي يبدو غير مواتٍ للمباراة حيث كان تشارلز على علاقة طويلة الأمد مع كاميلا أثناء زواجه من الأميرة الراحلة ديانا.

لكن المشاعر تلاشت وفي بيان بمناسبة اليوبيل البلاتيني في عام 2022  قالت الملكة إليزابيث: "عندما يحين ذلك الوقت أتمنى أن تُعرف كاميلا باسم الملكة كونسورت بينما تواصل خدمتها المخلصة"، عند وفاة الملكة أصبح تشارلز ملكًا وأصبحت كاميلا ملكة.

تتويج الملك تشارلز الملكة كاميلا الأمير ويليام الملكة الأرملة ابنة الأمير ويليام

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