الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاة المخرج السورى هشام شربتجى "شيخ الكار"

هشام شوربتجي
هشام شوربتجي

توفي المخرج السوري الكبير هشام شربتجي، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 75 عاماً، بعد صراع مع المرض إثر جلطة دماغية كان قد تعرّض لها قبل عامين.

ويعد شربتجي، من مؤسسي نهضة الدراما السورية في الخمسة والعشرين سنة الأخيرة، وحصل على بكالوريوس أكاديمية الفنون (المعهد العالي للفنون المسرحية) القاهرة، بعدها سافر إلى ألمانيا لاستكمال دراسته هناك، وهو والد المخرجة رشا شربتجي.

لُقب هشام شربتجي بـ"شيخ الكار"، وكانت له بصمة كبيرة عندما أطلق مع الفنان ياسر العظمة سلسلة المسلسلات السورية الكوميدية الشهيرة “مرايا” ابتداء من “مرايا 84 - ومن ثم مرايا 86 - ومرايا 88” قبل أن يبتعد عن إخراج السلسلة ليتابع بها ياسر بمفرده مع مخرجين آخرين منهم مأمون البني، ولكن شربتجي عاد وأخرج “مرايا” 2006. 

لاقت أعمال هشام شربتجي، رواجاً كبيراً في مختلف البلدان العربية لما تميزت فيه من خفة ظل، ومن معالجة لمواضيع كوميدية بسيطة قريبة من هموم الناس في كل مكان.

قدم أكثر من 35 عملا دراميا على مدار مشواره وكانت آخر أعماله مسلسل “مذكرات عشيقة سابقة” في عام 2017.

75 عاما الدراما السورية المخرج السوري المخرج السوري هشام شربتجي وفاة هشام شربتجي

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