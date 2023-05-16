"الدستور" تكشف مفاجآت محمد هنيدى فى "أرض النفاق 2"

فجّر النجم محمد هنيدي مفاجأة من العيار الثقيل وهي بدء التحضيرات لتقديم الجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق"، بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال الجزء الأول الذي عُرِض عام 2018 بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

وعلمت “الدستور” أن محمد هنيدي قرر إنتاج مسلسله الجديد “أرض النفاق 2” دون الاستعانة بأي شركة إنتاج خارجية، بعد أن أنتجت “العدل جروب" للمنتج جمال العدل الجزء الأول ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت مصادر إن ابنتي الفنان محمد هنيدي “فاطمة وفريدة” هما المشرفتان على المسلسل بشكل عام من حيث الإنتاج، حيث عقدت جلسات عمل خلال الأيام الماضية مع المؤلف أحمد عبدالله للوصول إلى التفاصيل النهائية للمسلسل الجديد كما تم الاتفاق مع أسرة الكاتب الراحل يوسف السباعي.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل الجديد خارج الموسم الرمضاني وتجرى حاليا بعض المفاوضات لعرضه رقمياً على إحدى المنصات الإلكترونية، ومن المقرر أن يستعين بعدد من أبطال الجزء الأول، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف.

ونشر "هنيدى" صورة له رفقة المؤلف أحمد عبدالله، وعبدالوهاب الغندور، حفيد الكاتب الكبير الراحل يوسف السباعي، وعلق قائلا: “الساعة 12 بتوقيت إمبابة وعلى المقيمين خارج إمبابة المحافظة على فروق التوقيت عشان جايين نقولكم استنوا أرض النفاق الجزء التاني قريبا.. التورتة فوتوشوب”.

الجزء الأول من مسلسل “أرض النفاق” شارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم محمد هنيدي، هنا شيحة، سامي مغاوري، الفنانة القديرة الراحلة دلال عبدالعزيز، نجوى فؤاد، ليلى عزالعرب، بوسي، قصة يوسف السباعي، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، ومن إنتاج العدل جروب وإخراج محمد جمال العدل الشهير بماندو العدل.