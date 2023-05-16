خبراء الاقتصاد: طرح صندوق الاستثمار في الذهب سيُساهم في ضبط الأسعار

أشاد خبراء الاقتصاد بطرح صندوق الاستثمار في الذهب، مؤكدين أنه سيتيح لأصحاب المدّخرات الاستثمار بشكل آمن، حيث يطرح الصندوق وثيقة تبدأ من 10 جنيهات، مشيرين إلى أن الصندوق سيؤدي إلى تحقيق التوازن في الأسواق بعد المضاربات الأخيرة التي شهدتها الأسواق.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن طرح صندوق الاستثمار في الذهب فكرة جيدة تلبّي احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين وأصحاب المدخرات الكبيرة الراغبين بالاستثمار في وعاء الذهب بطريقة آمنة حيث إنه من حق أي مواطن شراء وثيقة استثمار في هذا الصندوق والتي تبدأ بـ 10 جنيهات.

وأضاف أبو الفتوح أن الصندوق سيقوم بطرح هذه الوثائق للاكتتاب عليها من قبل المتعاملين، موضحًا أن عدد كبير من المستثمرين والمواطنين اتجه خلال الأيام الماضية إلى الاستثمار في الذهب كملاذ آمن وللتحوط من معدلات التضخم الحالية.

وتابع أن هناك 3 عوامل تتحكم في تحديد أسعار الذهب في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار والعرض والطلب حيث زادت حجم الطلب والإقبال على الشراء مؤخرًا، ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار مع قلة المعروض.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي أن صندوق استثمار الذهب في الوقت الحالي خطوة مهمة جدًا في ظل زيادة الطلب على الذهب والذي يعد واحدًَا من أهم الملاذات الآمنة في ظل الارتفاعات المستمرة في معدلات التضخم وبالتالي مع وجود آلية جديدة مع تدشين صندوق خاص بالاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية.

أضاف الإدريسي لـ"الدستور"، أن هذا الصندوق سيساهم في زيادة حجم المتعاملين على الذهب، موضحًا أن هذا سينعكس على البورصة المصرية من حيث درجة النشاط وزيادة معدلات التداول الموجوده مع إمكانية الاستثمار في الذهب في مبالغ بسيطة.

وأوضح أن البورصة ستسمح لصغار المستثمرين بالاستثمار في الذهب عن طريق الصندوق وفق القواعد الجديدة، لافتًا إلى أن الرقابة المالية ووزارة المالية وإدارة البورصة ستراقب الأمور بشكل لحظي، ما يساهم في الحد من جشع التجار ممن يتلاعبين في الأسعار، مشددًا على أن القرار مهم للغاية في الوقت الحالي وسينعكس على أسعار الذهب بشكل عام من خلال الشفافية في الأسعار كما تساهم في وصول إلى حد التطابق مع نظيرتها العالمية، مؤكدًا أن هذا الصندوق هو الإطار الرسمي والقانوني لاستثمار صغار المستثمرين في الذهب.