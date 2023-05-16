الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهمين بإجبار أطفال على التسول فى القاهرة

قبض
قبض

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم استغلال الأحداث.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة، باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما)، وبصحبتهما 5 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهما.

وزارة الداخلية جرائم إستغلال الأحداث وزارة الداخلية ل

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