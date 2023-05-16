رئيس أذربيجان يشيد بدور البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية

أشاد الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بالدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي في مجال الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، مثمناً حرص رئيس البرلمان العربي على تعزيز العلاقات العربية مع جمهورية أذربيجان على كافة المستويات، لاسيما في ظل ما يجمع بين جمهورية أذربيجان والدول العربية من قواسم تاريخية وثقافية ودينية مشتركة، مؤكداً أن العلاقات مع الدول العربية تمثل إحدى الركائز الرئيسية لسياسة أذربيجان الخارجية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جمهورية أذربيجان، عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان، للمشاركة في الجلسة الخاصة للجمعية الوطنية المخصصة للاحتفال بالذكرى المائة لميلاد حيدر علييف مؤسس الدولة الحديثة في أذربيجان، والذي كان له دور كبير في دعم علاقات جمهورية أذربيجان مع الدول العربية.

وأضاف الرئيس "علييف" أن القائد الراحل حيدر علييف أكد بشكل كبير على تطوير العلاقات مع الدول العربية، وأنه مستمر في هذه السياسة بقوة، على نحو ما تعكسه لقاءاته المتعددة مع رؤساء الدول العربية والزيارات المتبادلة، مؤكداً أن العلاقات العربية الأذرية تتطور بنجاح على كافة المستويات، ومعبراً عن أن زيارة رئيس البرلمان العربي لأذربيجان ستسهم في توسيع التعاون العربي الأذري على المستوى البرلماني.



ومن جهته، أكد "العسومي" تقدير البرلمان العربي للدور الكبير الذي قام به الزعيم الراحل حيدر علييف من أجل تأسيس علاقات قوية لجمهورية أذربيجان مع الدول العربية والإسلامية، مثمناً السياسة الخارجية للرئيس الحالي إلهام علييف ودعمه للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وكذلك حرصه على السير على نهج والده الزعيم حيدر علييف، بشأن تعزيز علاقات بلاده مع الدول العربية، وهو ما انعكس في الطفرة النوعية الملحوظة التي تشهدها العلاقات العربية مع جمهورية أذربيجان في عهده.



كما أشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود الحثيثة التي قام بها الرئيس إلهام علييف في إطار رئاسته لحركة عدم الانحياز، والتي شهدت في عهده تطورات وإنجازات نوعية أسهمت في تعزيز الدور العالمي للحركة وفي تحقيق أهدافها النبيلة التي أنشئت من أجلها، مضيفاً أن مبادرة الرئيس إلهام علييف بإنشاء ذراع برلماني للحركة تحت مسمى "الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز"، تضاف إلى إنجازاته التي حققها في هذا المجال، مضيفاً حرص البرلمان العربي على المشاركة الفاعلة في هذه الشبكة منذ تأسيسها.



شارك في وفد البرلمان العربي النائب الدكتور عبدالسلام نصية عضو البرلمان العربي، و النائبة الدكتورة حنان الفتلاوي عضو البرلمان العربي، ومن الأمانة العامة الأستاذ أحمد طارق.

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