الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قرعة علنية على 120 وحدة سكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد إلى العريش

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت محافظة شمال سيناء إجراء قرعة علنية على 120 وحدة سكنية في العريش، تم تخصيصها للمنقولين من رفح والشيخ زويد ، وذلك بإشراف وحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، الدكتور احمد سليم مدير مكتب الأهرام بشمال سيناء. 

ونقل المحافظ تحيات رئيس الجمهورية الي أهالي محافظة شمال سيناء وخاصة أهالي رفح والشيخ زويد. 


وأكد محافظ شمال سيناء، أن الوحدات السكنية في حي السبيل بمدينة العريش، وتشمل كل وحدة على ثلاثة غرف وصالة ومطبخ وحمام، مشيرًا إلى أنها المرحلة الثالثة، وتم بالمرحلة الأولي تسليم 288 وحدة سكنية في منطقة العبور عام 2019 ، وتم بالمرحلة الثانية عام 2020 تسليم 1110 وحدة سكنية علي المتقدمين من أهالي مركزي رفح والشيخ زويد عام.

- تخصيص الوحدات السكنية بنظام الإيجار الشهري 

وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص الوحدات السكنية بنظام الإيجار الشهري "استضافة" حيث تتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيه من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية ، بينما يقوم المواطن بدفع مبلغ 100 جنيه شهريا نظير أعمال الصيانة.

وأشار "شوشة" إلى أنه تقدم للحصول علي الوحدات السكنية 561 شخصًا من بينهم  478 من مركز رفح و83 من مركز الشيخ زويد، مطالبًا المستحقين بالحفاظ على الوحدات السكنية وعدم التصرف فيها لغير الغرض المخصصة له وعدم تركها فارغة أو تأجيرها للغير .

أعلن المحافظ عن إجراء مرحلة رابعة من وحدات الإسكان الاجتماعي، في العمارات التي يجري رفع كفاءتها في حي السبيل بالعريش. 

من جانبه أكد اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، أنه سيتم إعلان أسماء المستحقين للوحدات السكنية على الموقع الرسمي لمحافظة شمال سيناء، وفي لوحات الإعلانات بمجالس المدن، لافتا إلى أنه سبق الإعلان عن قيام المحافظة بتوفير وحدات سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي للأسر التي أضيرت بسبب الحرب على الإرهاب، ويقوم المواطن بدفع قيمة رمزية لا تتعدى مبلغ 100 جنيه شهريًا مقابل أعمال الصيانة والخدمات المشتركة.

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