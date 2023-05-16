محافظ بني سويف يشكر "مدبولي" لبدء أعمال إعادة معرض شباب مصر

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالنيابة عن شعب بني سويف بالشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، للاستجابة الفورية بتحريك المعدات والبدء في أعمال إعادة معرض شباب مصر الذي قد تعرض لحريق الأحد الماضي وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة الوضع أفضل مما كان عليه دعما للشباب والوقوف بجانبهم في محنتهم التي تعرضوا لها.

وقال محافظ بني سويف إنه فور صدور تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة "مساء أمس"، تحركت الأجهزة المعنية بتكليف من رئيس الوزراء لوزير الإسكان وبدوره كلف بالتحريك الفوري لمعدات وأجهزة شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير والإسكان لموقع الأعمال للبدء في العمل.

وأشار محافظ بني سويف إلى المتابعة اللحظية لدولة رئيس مجلس الوزراء مع المحافظة وأجهزتها المعنية منذ الساعات الأولى لتداعيات الحريق ، الذي تعرض له المعرض أول أمس "الأحد "حيث أسفر ذلك عن دعم جهود السيطرة على تداعيات الواقعة الأليمة.

وشهدت محافظة بني سويف منذ يومين اشتعال حريق بمعرض خاص بمنقطة الابراهيمية بمدينة بني سويف.

وتواجد محافظ بني سويف أثناء قيام سيارات الحماية المدنية بأعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق لمنع امتدادها لمواقع وأماكن مجاورة للمعرض، وذلك باستخدام خراطيم المياه، وبعد فصل المرافق عن المعرض "كإجراء احترازي"، وعمل كردون أمنى وتغيير مسارات الحركة المرورية " بشكل مؤقت" لإتاحة الفرصة وتيسير حركة دخول سيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحريق

كلف محافظ بني سويف مسؤولي التضامن الاجتماعي باتخاذ الاجراءات اللازمة والمتاح "بحسب القانون" لتعويض مستأجري المحلات بالمعرض مع مراجعة كل الإجراءات المتاحة للتعويض مع الجهات ذات الصلة.

وقرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، إحالة واقعة الحريق، إلى النيابة العامة لفتح تحقيق والوقوف على أسباب الحريق ومعرفة ملابسات الواقعة