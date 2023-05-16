الأرصاد: ارتفاع الحرارة 3 درجات بكل المناطق اليوم (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار، واليوم ترتفع درجات الحرارة عن الأمس من درجتين لـ3 درجات على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، ودرجات الحرارة الصغرى خلال فترات الليل ستسجل 21 درجة مئوية.

وأشارت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى وجود نشاط للرياح على محافظات القاهرة الكبرى وشمال البلاد، مما يشعرنا بالأجواء اللطيفة خلال فترات الليل، وانخفاض درجات الحرارة خلال فترات المساء وفترات الليل.

وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه متوقع اليوم وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، وبالتحديد بالسلوم ومطروح، ونسب الحدوث لا تتجاوز 20%.

وتابعت: «متوقع غدا الأربعاء استمرار انخفاض درجات الحرارة، وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، وجنوب البلاد تسجل 40 درجة مئوية، ومع يوم الخميس تبدأ درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام مع انخفاض بدرجات الحرارة فترة النهار وفترات الليل».

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع تكون الشبورة المائية ساعات الليل المتأخرة، وفي فترات الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، وتكونت بالفعل الساعات الماضية وبدأت تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، محذرة من انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل الأيام المقبلة والاهتمام باصطحاب جاكيت خفيف.