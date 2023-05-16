الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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روسيا: إسقاط مسيرة أوكرانية فى بريانسك الحدودية مع كييف

إسقاط مسيرة
إسقاط مسيرة

أعلنت السلطات الروسية عن إسقاط مسيرة أوكرانية في مدينة بريانسك الحدودية مع كييف، وفقًا لنبأ عاجل نقلته "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، السبت الماضي، تدمير 18 مسيرة أوكرانية ومخازن أسلحة أمريكية وبريطانية الصنع وإسقاط مروحية أوكرانية في خاركوف ومقاتلتين من طراز "ميج 29" و"سو 25" في لوجانسك، إضافة إلى تصفية أكثر من 700 مسلح.

وأضافت أنه على محور دونيتسك حررت القوات الروسية وقوات فاجنر ربعا في الجزء الشمالي الغربي من مدينة أرتيوموفسك، حيث نفذت المقاتلات الروسية 9 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 98 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال اليوم الماضي، حيث تمت تصفية أكثر من 285 جنديًا ومرتزقًا، وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع ومدفعية ذاتية الدفع، إلى جانب "D-30"، كما تم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات الأوكرانية في منطقة مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

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