محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار حملات متابعة الالتزام بالمواعيد المحددة للغلق

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الأجهزة التنفيذية باستمرار الحملات على المحلات والكافيهات والأسواق، لمراقبة الالتزام بالمواعيد المحددة للغلق وضبط كافة أشكال التعديات والإشغالات.

وأسفرت الحملات التي قامت بها الإدارات المختصة بحي أول المنتزه، عن إغلاق وتشميع 17 منشآة مخالفة، والتحفظ وإزالة 260 حالة إشغال متنوعة وإزالة الحواجز بالطرق العامة وتيسير الحركة للمشاه والمركبات، وتحرير 41 محضرا متنوعا، وتحصيل 13 ألف جنيه غرامات فورية للمخالفين.

وقام حي شرق، بتحصيل 13 ألف جنيه إجمالي غرامات فورية من محلات تجارية مخالفة للمواعيد المحددة للعمل، وتم التشديد على كافة المخالفين بعدم تكرار المخالفات مرة أخرى لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

ونفذ حي أول العامرية، حملة تم خلالها غلق وتشميع عدد 2 ورشة غير ملتزمين بمواعيد الغلق المنصوص عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء، والتحفظ على 11 حالة إشغال متنوعة.

وأسفرت الحملة التي قام بها حي ثان المنتزه عن التحفظ على 99 حالة إشغال متنوعة ومركبة صغيرة للسير عكس الاتجاه ورفع إطارات السيارات والحواجز الخشبية.

وشن حي وسط حملة مكبرة تم خلالها رفع 75 حالة إشغال وعدد 40 من الكاوتش والحواجز بالإضافة إلى 20 إعلانا مخالفا.