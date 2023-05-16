تداول 13 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 984 شاحنة و401 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 420 شاحنة و376 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 564 شاحنة و25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين "الحرية 2" و"بوسيدون إكسبريس"، بينما تغادر السفينتين “أمل” و"القاهرة"، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة “أمل” وغادرت السفينتين “الحرية 2” و"بوسيدون إكسبريس".

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و386 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا.

بينما تغادر السفينتين سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى السفينة سينا وأيلة وبريدج.

ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Jasmine وعلى متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1630 راكبا بموانيها.