اليوم نظر الدعوى المقدمة من زوج علا غانم ضد الإعلامية ريهام سعيد

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقدمة من عبد العزيز حسن زوج الفنانة علا غانم ضد الإعلامية ريهام سعيد، بعد اتهامها بسب وقذف الأول عبر برنامجها المذاع على إحدى القنوات الفضائية، في القضية التي تحمل رقم 1924 اقتصاد لسنة 2023.

وكان عبد العزيز حسن زوج الفنانة علا غانم، قد أقام دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية، وطالب فيها بتعويض مبلغ مالي وقدره 500 ألف جنيه على خلفية الأذى الذي سببته الإعلامية ريهام سعيد.

وذلك خلال حلقتها مع الفنانة علا غانم بعد الخلافات التي نشبت بينها وبينه، وأيضا ضد القناة المذاع عليها برنامج الإعلامية ريهام سعيد.