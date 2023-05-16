إحالة عاطلين قتلا شابا بسبب حرق القمامة بالمرج للمحاكمة

أحالت النيابة العامة عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على حرق القمامة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين أسرتين بسبب خلافات على حرق القمامة وسقوط جثة أثناء المشاجرة.

على الفور انتقلت قوة أمنية من القسم إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب يدعى "عبد المنعم س"، 27 عامًا، مصاب بطلق ناري خرطوش بالصدر، ونُقل إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثمان، للكشف عن أسباب الوفاة.

وبعد إعداد الكمائن تم القبض على المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.