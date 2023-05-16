الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انسياب مروري.. تعرف على حركة السيارات في القاهرة والجيزة

حركة السيارات
حركة السيارات

ظهرت حالة من الانسياب المروري، الثلاثاء، في شوارع القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع انتشار الخدمات المرورية؛ لمنع وقوع الكوارث والحوادث.

وشهد شارع التحرير والسودان، وشارع محيي الدين أبو العز بالدقي، وكذلك كورنيش العجوزة وميدان لبنان حتى مطار إمبابة حالة من السيولة المرورية.

كما شهد قطاع مرور القاهرة الجديدة والتجمعات سيولة تامة وانسياب مروري بمحور شينزوآبي الذي يربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، وكذلك الأمر في محور NA وطريق الداون تاون، ومحور المشير طنطاوي.

وشهد شارع فيصل انتظاما مروريا في الاتجاهين وكذلك شارع الهرم في المناطق المفتوحة به، كما انتظمت حركة السير بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفى طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك.

وانتظمت حركة المرور في ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو.

كما ظهر انتظاما بحركة السير على الطريق الدائرى فى اتجاه نفق السلام والهرم، وشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات.

وتواصلت السيولة المرورية، على أعلى محور 26 يوليو فى الاتجاه من اكتوبر نحو ميدان لبنان والعكس، وانتظمت حركة السير بطريق الواحات وميدان الجيزة، وكذلك أعلى كوبري أكتوبر، للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس.

وكانت هناك بعض التباطؤات المرورية في الفترة الصباحية من اليوم بطريق الأوتوستراد من القلعة للدائري، ومن جامعة الأزهر إلى كوبري أكتوبر، ومنطقة كورنيش ماسبيرو حتى جاردن سيتي.

وقوع الكوارث القاهرة والجيزة الانسياب المروري كورنيش العجوزة

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