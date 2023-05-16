الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 مصابين.. القصة الكاملة لحادث انفجار أسطوانة غاز في زهراء المعادي

حادث انفجار أسطوانة
حادث انفجار أسطوانة غاز

استمعت نيابة المعادي الجزئية، الثلاثاء، إلى أقوال الشهود في واقعة انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بمنطقة زهراء المعادي، والذين أكدوا أنهم تفاجأوا بسماع صوت دوي انفجار، ثم توالت رائحة الحريق والدخان في المنطقة.

وتابعوا باستكشاف الأمر تبين انفجار اسطوانة غاز بالمنطقة في إحدى الشقق السكنية وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص، فتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم حيث تبين أن الإصابات تنوعت بحروق طفيفة واختناق.

كانت تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بمنطقة زهراء المعادى ووجود مصابين. 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء وتبين انفجار بأسطوانة بوتاجاز.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة المعادي الجزئية انفجار أسطوانة الشقق السكنية الاصابات حروق طفيفة اختناق المستشفى

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