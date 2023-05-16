غدًا.. "الأعلى للثقافة" يستضيف أمسية ضمن فعاليات سلسلة "تواصل"

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية ضمن فعاليات سلسلة "تواصل" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي ومقررها الدكتور حسين حمودة، تحت إشراف الدكتورة عزة بدر عضوة اللجنة، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء غد الأربعاء 17 مايو الجاري، بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

وتتضمن الأمسة عدة فقرات؛ الأولى يشارك بها الشاعر سعيد شحاتة ضمن "إبداع شعري"، والكاتب حاتم ممدوح ضمن "إبداع قصصي"، والكاتبة حنان فتحى "إبداع قصصى"، فضلا عن رؤية فكرية تحت عنوان "القصة القصيرة والترجمة" (حكايات النيل) نموذجا، وتقدمها الكاتبة والفنانة التشكيلية سلوى الحمامصى، والدكتورة ليلى حلمي (أستاذ مساعد بكلية الأداب - جامعة الإسكندرية)، والمترجمة أمل عيسى، على أن تدير الأمسية الدكتورة عزة بدر الكاتبة والصحفية بمجلة صباح الخير مؤسسة روز اليوسف وعضوة لجنة السرد القصصى والروائى بالمجلس الأعلى للثقافة.

"قضية الوعي وأبعادها المختلفة" على مائدة الأعلى للثقافة

وفي سياق آخر؛ يعقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة تحت عنوان "قضية الوعي وأبعادها المختلفة" التي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع لجنة الشباب بالمجلس ، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة

ومن المقرو أن يدير الندوة الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية ـ جامعة القاهرة وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، ويشارك بها وفقًا للترتيب الالفابائي كل من الدكتورة أميرة تاوضروس مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، والمخرج المسرحي عمرو قابيل عضو لجنة الشباب، والدكتورة منى الحديدي أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان ومقررة لجنة الشباب.

كما يعاد بث الندوة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.co/ConferenceDepartment/