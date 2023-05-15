الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إمبابة أجمل من باريس.. أحمد الفيشاوي ومسلم يطرحان أغنية فيلم "رهبة"

رهبة
رهبة

يخوض النجم الشاب أحمد الفيشاوي بطولة فيلم  رهبة.. مصنع الكراسي، والذي من المتوقع طرحه في السينمات 24 مايو الجارى، طرحت الشركة المنتجة للعمل السينمائى الأغنية الدعائية للعمل والتي تحمل اسم "إمبابة أجمل من باريس"، وهى من غناء الفنان أحمد الفيشاوي والمطرب مسلم .

قصة وأحداث فيلم  رهبة.. مصنع الكراسي

فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" تدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن ويظهر أحمد الفيشاوي خلال العمل بدور "سيد رهبة" وهو زعيم عصابة يتعرض للعديد من الأكشن ويقوم بجرائم قتل وسط أجواء كوميدية لايت، كما أنه يتعرض لموقف ما يغير مجرى الأحداث من الجريمة للكوميديا بسبب إصابة "سيد رهبة" برأسه.

وتجسد نسرين خلال أحداث الفيلم لأول مرة دور مطربة شعبية، وهى شقيقة «سيد رهبة» الذى يجسده الفيشاوي، الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

أبطال وصناع فيلم رهبة.. مصنع الكراسي

يشارك فى بطولة فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، فى مقدمتهم أحمد الفيشاوي، محمد لطفي، نسرين أمين، محمود البزاوي، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، ثراء جبيل، أحمد رمزي، ندى بهجت وجمال حجازي، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق. 

رهبة مصنع الكراسى السينمات أحمد الفيشاوي مسلم كوميدي

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