الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير التجارة الإندونيسى يزور الجامع الأزهر ويستمع لشرح مفصل عن تاريخ الجامع

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

زار الدكتور ذو الكفل حسن، وزير التجارة الاندونيسي، الجامع الأزهر، اليوم الاثنين، على هامش زيارة رسمية للقاهرة وكان برفقته وفد رفيع المستوى، ضم سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، الدكتور لطفي رؤوف، ومستشار وزير التجارة الإندونيسي لشؤون الإعلام، والملحق التجاري بالسفارة، وملحق التربية والثقافة بالسفارة، وكان لدى استقبال الوفد، الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.

وخلال الزيارة، استمع الوفد إلي شرح تفصيلي عن تاريخ الجامع الأزهر المعمور، قبلة العلم والعلماء، والذي احتضنت أروقتُه طلاب العلم من جميع أنحاء العالم وخاصة دولة إندونيسيا، والتي خصص لها بالجامع الأزهر رواقاَ، سُمي "رواق أهل جاوة".

ونقل الدكتور عودة، للوفد تحيات فضيلة الإمام الأكبر، أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدا العناية الخاصة التي يوليها الأزهر الشريف لجميع الطلاب الوافدين، وتذليل جميع العقبات أمام طلاب العلم.

واستعرض مدير الجامع الأزهر، بعض الأنشطة العلمية التي تنفذها الإدارة العامة للجامع الأزهر، والتي تشمل شرح كتب التراث ورواق العلوم الشرعية والعربية والقرآن والتجويد، ومقارئ القرآن الكريم بالقراءات العشر بالجامع الأزهر.

وعلى هامش الزيارة، التقي وزير التجارة الإندونيسي بعضا من الطلاب الإندونيسيين الذين يدرسون بجامعة الأزهر، والذين أظهروا سعادتهم بتواجدهم بمصر، ودراستهم بأقدم الجامعات علي مستوي العالم.

وفي نهاية الزيارة عبر الوفد عن امتنانه لحسن الاستقبال، وبالغ سعادتهم بزيارة الجامع الأزهر ورؤية هذا المكان العريق.

الدكتور ذو الكفل حسن وزير التجارة الاندونيسي الجامع الأزهر زيارة رسمية للقاهرة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة

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