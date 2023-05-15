بعد وصوله إلى المركز السادس.. برايتون يقدم النسخة الأفضل له في البريميرليج

استغل نادي برايتون أند هوف ألبيون تعثر نادي توتنهام هوتسبير بسقوطه في فخ الهزيمة على يد نادي أستون فيلا بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع الـ36 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أحسن استغلال إذ أزاحه عن مركزه السادس، واحتله بدلا منه بفوزه في نفس الأسبوع على نادي آرسنال الذي يحل وصيفا وينافس بقوة على لقب البريميرليج في الموسم الحالي بنتيجة كبيرة بثلاثية نظيفة.

كيف ارتقى برايتون إلى المركز السادس وتراجع توتنهام إلى المركز السابع؟

وفي الوقت الذي تجمد فيه رصيد توتنهام عند 57 نقطة جمعها من 17 انتصارا، و6 تعادلات، و13 هزيمة ارتفع رصيد برايتون إلى 58 نقطة حصدها من 17 انتصارا، و7 تعادلات، و10 هزائم ليتقدم برايتون إلى المركز السادس، ويتراجع توتنهام إلى المركز السابع.

برايتون الثأر والعودة إلى سكة الانتصارات

وبهذا الانتصار الكبير الذي لم يتوقعه الكثيرون ثأر برايتون لخسارته أمام آرسنال بنتيجة 2 – 4 في الأسبوع الـ18، وعاد إلى سكة الانتصارات إذ تلقى هزيمة ثقيلة في الأسبوع الـ35 على يد نادي إيفرتون بنتيجة 1 – 5.

آرسنال والهزيمة الأولى بعد انتصارين

أما بهذه الخسارة فشل آرسنال في مواصلة انتصاراته للمباراة الثالثة على التوالي حيث تغلب في الأسبوعين الـ34، والـ35 على ناديي تشيلسي، ونيوكاسل يوناتيد بنتيجتي 3 – 1، وبهدفين نظيفين على الترتيب.

تأثير فوز برايتون على مصير الدوري الإنجليزي

كما أن برايتون بهذا الانتصار تسبب في ابعاد آرسنال جدا عن تحقيق حلم التتويج باللقب الإنجليزي، وتحول إلى سراب حيث توقف رصيده عن 81 نقطة جمعها من 25 انتصارا، و6 تعادلات، و5 هزائم على النقيض تماما قرب مانشستر سيتي جدا من الحصول على اللقب حيث بات يحتاج إلى نقطتين فقط من المباريات الثلاث المتبقية إذ في رصيده 85 نقطة حصدها من 27 انتصارا، و4 تعادلات، ومثلها هزائم.

البطولة البطولة الأولى التي ضيعها برايتون على آرسنال

وهذه ليست البطولة الأولى التي يضيعها برايتون على آرسنال في الموسم الجاري لكنها البطولة الثانية حيث سبق أن أقصاه من الدور الثالث في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه عليه بنتيجة 3 – 1.

الانجاز الأهم في مسيرة برايتون

تمكن برايتون من الحفاظ على المركز السادس يعني أنه يشارك لأول مرة في تاريخه في بطولة قارية، وهي دوري المؤتمر الأوروبي.

برايتون لم يتأثر برحيل بوتر ودي يزربي يكمل المسيرة

الجيد لبرايتون في الموسم الحالي أنه لم يتأثر فنيا برحيل مدربه البريطاني جراهام بوتر الذي فضل الانتقال لتدريب تشيلسي بعد 6 أسابيع فقط من بداية البريميرليج، وكان برايتون وقتها يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة جمعها من الانتصار في 4 لقاءات، وتعادل في لقاء واحد، وخسر في لقاء واحد أيضا.

وحل محله الإيطالي روبيرتو دي زيربي الذي واصل المسيرة الناجحة لبرايتون في الموسم الحالي بدليل تواجد برايتون ضمن الستة الأوائل في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته تحديدا منذ صعوده في موسم 2017 – 2018 الذي أنهاه في الترتيب الـ15 بـ40 نقطة حصدها من 9 انتصارات فقط، و13 تعادلا، و16 هزيمة.

الموسم الحالي هو الأفضل لبرايتون

وفي موسم 2018 – 2019 بقى في البريميرليج بصعوبة بالغة حيث تواجد في المرتبة الـ17 إذ لم يجمع سوى 36 نقطة من 9 انتصارات فقط، ومثلها تعادلات، و20 هزيمة.

وفي موسم 2019 – 2020 احتل المركز الـ15 بـ41 نقطة حصدها من 9 انتصارات فقط، و14 تعادلا، و15 هزيمة.

وفي موسم 2020 – 2021 حقق نفس النتائج في الموسم الذي يسبقه إذ فاز في 9 مباريات، وتعادل في 14 مباراة، وانهزم في 15 مباراة لكنه تراجع مركزا واحدا إلى الـ16 برصيد 41 نقطة.

وفي الموسم الماضي ارتقى إلى المركز التاسع بـ51 نقطة حصدها من 12 انتصارا، و15 تعادلا، و11 هزيمة.

إذن عموما الموسم الحالي يعد الأفضل لبرايتون في الدوري الإنجليزي، فهو أكثر موسم جمع فيه نقاط بالرغم من أن موسمه لم ينته بعد حيث لا زال متبقيا له 4 لقاءات.

هل يستطيع برايتون أن يحافظ على مركزه السادس خاصة أن ينافسه بقوة على احتلال هذا المركز توتنهام؟