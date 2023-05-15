سلوى عثمان: "أشعر بالتعب وارتفاع الضغط بعد أداء المشاهد الصعبة"

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن دورها في مسلسل البرنس كان أكبر من دورها في مسلسل "جعفر العمدة" حيث كان دورها في مسلسل البرنس على امتداد الحلقات كلها.

وأضافت سلوى عثمان خلال لقاءها ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن أصعب المشاهد التي قدمتها في مسلسل البرنس، وهو المشهد التي عرفت فيه بأن أولادها هم من قتلوا زوجة أخيهم وابنه، وكانوا يريدون قتله وقتل ابنته، حيث كان المشهد صعب، وكان يجب عليا أن أكون في غاية التركيز، لأنه ملئ بالمشاعر الإنسانية المختلفة، حيث جمع ما بين الغضب والخوف على أولادي، وفي نفس الوقت عدم رضايا عن أفعالهم وإحساسي بأنهم مجرمين وبأنهم ليسوا أولادي الذين أنجبتهم.

وأشارت إلى أنها في الكواليس تحرص على عدم الحديث مع أحد حتى تقوم بتأدية المشهد الخاص بها، لافتة إلى أنها عندما تقدم مشهد فيه غضب فهي تسترجع كل ذكريات الحزن والضيق في حياتها.

وأوضحت أنها في بعض الأحيان بعد الانتهاء من آداء مشهد صعب، تشعر بالتعب وارتفاع ضغطها، وبأنها مازالت داخل الحكاية.