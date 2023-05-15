الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سلوى عثمان: "أشعر بالتعب وارتفاع الضغط بعد أداء المشاهد الصعبة"

سلوى عثمان
سلوى عثمان

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن دورها في مسلسل البرنس كان أكبر من دورها في مسلسل "جعفر العمدة" حيث كان دورها في مسلسل البرنس على امتداد الحلقات كلها.

وأضافت سلوى عثمان خلال لقاءها ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن أصعب المشاهد التي قدمتها في مسلسل البرنس، وهو المشهد التي عرفت فيه بأن أولادها هم من قتلوا زوجة أخيهم وابنه، وكانوا يريدون قتله وقتل ابنته، حيث كان المشهد صعب، وكان يجب عليا أن أكون في غاية التركيز، لأنه ملئ بالمشاعر الإنسانية المختلفة، حيث جمع ما بين الغضب والخوف على أولادي، وفي نفس الوقت عدم رضايا عن أفعالهم وإحساسي بأنهم مجرمين وبأنهم ليسوا أولادي الذين أنجبتهم.

وأشارت إلى أنها في الكواليس تحرص على عدم الحديث مع أحد حتى تقوم بتأدية المشهد الخاص بها، لافتة إلى أنها عندما تقدم مشهد فيه غضب فهي تسترجع كل ذكريات الحزن والضيق في حياتها.

وأوضحت أنها في بعض الأحيان بعد الانتهاء من آداء مشهد صعب، تشعر بالتعب وارتفاع ضغطها، وبأنها مازالت داخل الحكاية.

الأكثر قراءة

فلاشة وفويس وطبيبة نسا.. مفاجآت فى أزمة حسن شاكوش وزوجته

دولة تفى بوعودها.. «الدستور» تتابع تسليم وحدات العائدين لـ«مثلث ماسبيرو» بعد التطوير

صفقة الكيف.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش بالإسكندرية

"قولتله تعالى أجيبلك حلاوة".. ننشر اعترافات المتهم بهتك عرض وقتل طفل بدمياط

وزير التخطيط السابق يزور رحاب جامعة المنصورة الجديدة

خبير زراعى: الدولة ماضية فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي