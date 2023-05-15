"حياة كريمة" توفر المياه النظيفة لأهالي مركز إسنا بمحافظة الأقصر

واصلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» انجازاتها المستمرة للارتقاء بالمستوى السكان داخل القرى النائية والأكثر فقرًا ، وتحسين الحالة الخدمية والمعيشية ، وجاء ذلك من خلال تطوير البنية الأساسية المتهالكة، وإدخال المياه النظيفة والغاز للمنازل ، وتنظيم الندوات التوعوية التي تتناقش في العادات الخاطئة التي يمارسها سكان تلك القرى.

توفير مياه شرب النظيفة لجميع منازل القرية

«ناصر أبو الكليلة» يعيش في مركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر، عانى كثيرًا بسبب عدم وجود خدمات طبية داخل القرية، لذلك كان يسلك طريقًا طويلًا لتلقى العلاج اللازم لمرضه، واستمر على تلك الحالة لسنات طويلة، قبل أن يصبح فعيدًا داخل منزله المتهالك، ليتفاجأ برجال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يقوموا برصد متاعب السكان لحلها وتقديم المساعدات للسكان من خلال تطوير وإحلال جميع الخدمات التي يعتمد عليها السكان.

وقال «ناصر» لـ«الدستور»إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نجحت في إزالة الكثير من الأعباء والمتاعب عن كاهل المواطنين داخل القرية، حيث أن سكان قرى محافظة الأقصر كانوا يفتقرون لوجود الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة بسبب تهالك الوحدات الصحية داخل قراهم، بالتزامن مع تهالك البنية التحتية وغياب الخدمات الأخرى في تلك القرى، على رأسها مياه الشرب النظيفة وخطوط الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض والأوبئة بينهم خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن المبادرة جاءت لتغير كل هذه السلبيات، من خلال عمليات الإحلال والتطوير التي طالت جميع قرى المحافظة، بالتزامن مع إدخال الخدمات الصحية والاجتماعية، وذلك جعل السكان ينعمون بصحة وحياة أفضل، بعد سنوات طويلة من الفقر والمعاناة، وذكر أن عمليات التطوير لم تقتصر فقط على «الحجر»، بل امتدت لتشمل «البشر» ، من خلال تنظيم ندوات للتوعية بمختلف قضايا المجتمع، موجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات لسكان القرية ، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت الحياة في الريف المصري.