الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن إصابة سبيتزر وانتهاء موسمه مع الفريق

سبيتزر
سبيتزر

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا اليوم، إصابة لاعبه النمساوي مارسيل سبيتزر وغيابه لنهاية الموسم.

وأكد النادي في بيان رسمي، إصابة سبيتزر على مستوى الركبة والتي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتبقى 4 مباريات لليونايتد على نهاية الموسم ثلاثة في مسابقة الدوري ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

سبيتزر يلعب لليونايتد على سبيل الإعارة من صفوف بايرن ميونخ الألماني، منذ انتقاله في يناير الماضي.

وشارك سبيتزر مع اليونايتد في 18 لقاء بجميع المسابقات سجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.

واستعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد هزيمتين متتاليتين، وتغلب على وولفرهامبتون 2 -0 السبت في المرحلة الـ36 من المسابقة ليشدد الخناق على نيوكاسل الذي تعادل 2 - 2 مع مضيفه ليدز يونايتد بنفس المرحلة. 

على استاد "أولد ترافورد"، انتزع مانشستر يونايتد فوزا صعبا على وولفرهامبتون بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 32 والبديل أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف نيوكاسل.

مانشستر يونايتد سبيتزر مارسيل سبيتزر الموسم كاس الاتحاد الانجليزي

الأكثر قراءة

زلزال تاريخي.. آخر أرقام انتخابات تركيا 2023

تفاصيل لقاء محافظ دمياط لجنة القوى العاملة بالنواب

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

نائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال تطوير المدينة الصناعية بشق الثعبان

الوكيل: "غرفة الإسكندرية" تحتل الصدارة فى مجال التنمية المستدامة

أول قرار من النيابة ضد المتهم بهتك عرض وقتل طفل بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي