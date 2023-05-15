رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن إصابة سبيتزر وانتهاء موسمه مع الفريق

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا اليوم، إصابة لاعبه النمساوي مارسيل سبيتزر وغيابه لنهاية الموسم.

وأكد النادي في بيان رسمي، إصابة سبيتزر على مستوى الركبة والتي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

ℹ️ Marcel Sabitzer has suffered a knee injury that will rule him out for the remainder of 2022/23. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) May 15, 2023

ويتبقى 4 مباريات لليونايتد على نهاية الموسم ثلاثة في مسابقة الدوري ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

سبيتزر يلعب لليونايتد على سبيل الإعارة من صفوف بايرن ميونخ الألماني، منذ انتقاله في يناير الماضي.

وشارك سبيتزر مع اليونايتد في 18 لقاء بجميع المسابقات سجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.

واستعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد هزيمتين متتاليتين، وتغلب على وولفرهامبتون 2 -0 السبت في المرحلة الـ36 من المسابقة ليشدد الخناق على نيوكاسل الذي تعادل 2 - 2 مع مضيفه ليدز يونايتد بنفس المرحلة.

على استاد "أولد ترافورد"، انتزع مانشستر يونايتد فوزا صعبا على وولفرهامبتون بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 32 والبديل أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف نيوكاسل.