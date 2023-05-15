الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الكشكى" يكشف خريطة جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى غدًا

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني في يومه الثاني يتناول قضايا المحور الاقتصادي، حيث تخصص غدًا الثلاثاء، جلستين لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة.

وأضاف الكشكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحوار الوطني"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المقرر تخصيص جلستين لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر، ووسائل الجذب ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي، مشيرًا إلى أن الجلسات تبدأ من الحادية عشرة وحتى الثانية مساءً، ومن الثالثة حتى السادسة مساءً.

جلسات اليوم الأول للحوار تقود للتفاؤل

وتابع: أن جلسات اليوم الأول من الحوار الوطني، شهدت إنجازًا كبيرًا يقود للتبشير والتفاؤل بمزيد ن النجاح، مؤكدًا أن الجلسات كانت قوية وشهدت حالة حراك سياسية ونقاش من تيارات أقصى اليمين واليسار، وهذا يؤكد إرادة الدولة والمبادرة وإرادة صاحب هذه المبادرة.

جمال الكشكي الحوار الوطنى جلسات تقود للتفاؤل إرادة الدولة

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