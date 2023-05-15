قبل "الحر الشديد".. ما هي أكثر الأمراض انتشارا بفصل الصيف؟

دائمًا ما يأتي فصل الصيف بالكثير من الأمراض المصحوبة بارتفاع درجة الحرارة التي يمكن أن تضر بالفرد إلى جانب الحرارة الشديدة.

تؤثر الحرارة على الجسم، بما في ذلك الجلد والعينين والجهاز الهضمي، فإذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات، يمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة والجفاف المستمر إلى أمراض الصيف المتكررة، والتي نرصد أشهرها في السطور التالية وفقًا لما ذكره موقع " starhealth".

الأمراض الهضمية:

وهي الأمراض التي تصيب الأمعاء والقولون، مثل التسمم الغذائي والإسهال والتقيؤ، ودائمًا ما تكون مصحوبة ببعض التقلصات التي تزعجك.

الأمراض التنفسية:

تعتبر الأمراض التنفسية، من أكثر الأمراض التي تنتشر خلال فصل الصيف وخاصة أوقات الحر الشديد، ولعل أشهرها الإلتهابات الرئوية والسعال والحساسية.

الأمراض الجلدية:

يعد الجلد من أكثر الأعضاء التي تتضرر خلا فصل الصيف، ولعل أشهرها حروق الشمس والطفح الجلدي والفطريات التي تساهم في ظهور البقع والالتهابات.

الإصابة بضربة الشمس:

تحدث عند التعرض للشمس لفترة طويلة وارتفاع درجة حرارة الجسم، لذا ينصح بضرورة تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة خاصة وقت الظهيرة والمواظبة علي شرب الماء.

الجدري المائي:

الجدري المائي هو مرض معدي يظهر على شكل بثور صغيرة مملوءة بالسوائل في جميع أنحاء الجسم، بالإضافة إلى مرض اليرقان وهو مرض يصيب الكبد نتيجة تناول طعام أو ماء ملوث بفيروس التهاب الكبد A2.

حب الشباب:

هو مشكلة جلدية تزداد في فصل الصيف نتيجة التعرق وإنتاج المزيد من الزيت في الغدد الدهنية، كما أنه من المشكلات التي تؤثر على المراهقين.

للوقاية من هذه الأمراض، ينصح بشرب كميات كافية من الماء والسوائل، ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في فترة الظهيرة، تناول أطعمة صحية ونظيفة، استخدام واقي شمس وقبعة ونظارات شمسية، مراجعة الطبيب في حالة الإصابة بأي من هذه الأمراض.

ومن المحتمل أن تصاب بالإنفلونزا في فصل الصيف، ولكنها تكون أقل شيوعًا من فصل الشتاء، فإن الإنفلونزا تحدث على مدار العام، ولكنها تتفشى في الشتاء بسبب الظروف المناخية التي تساعد على نشر الفيروسات.