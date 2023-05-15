الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لياو يشارك في مران ميلان الجماعي لأول مرة استعدادًا لإنتر

لياو
لياو

شارك البرتغالي رفائيل لياو نجم نادي ميلان الإيطالي، في المران الجماعي لفريقه قبل قليل لأول مرة منذ إصابته.

ويطمح لياو أن يتعافي تمامًا قبل مواجهة إنتر في الديربي غدًا في موقعة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث انتهت موقعة الإياب بفوز إنتر بهدفين نظيفين.

وكان لياو عاد للعشب أمس وتمرن منفردًا بعيدًا عن المجموعة، حيث يسعى ستيفانو بيولي المدير الفني للروسنيري من الاستفادة بخدامته في اللقاء.

وتعرض لياو لإصابة في العضلة الضامة قبل عشرة أيام، وكان غيابه مكلفا للغاية بالنسبة لميلان في مباراة الذهاب التي شهدت سيطرة مطلقة من جانب إنتر.
وفاز ميلان على إنتر في الدور ذاته، حينما بلغ نهائي البطولة القارية في طريقه لحصد اللقب السابع له في دوري الأبطال عام 2007، بينما ترجع أخر مشاركة لإنتر ميلان في نهائي البطولة إلى عام 2010 حينما توج بثلاثية تاريخية.
وأشار بيولي "علينا أن نرفع من مستوانا، المباراة طويلة ونريد أن نبدأها بأفضل شكل لنا، ومحاولة الفوز، نقاتل ونستغل أخطائهم، لأنهم يرتكبون أخطاء أيضا".
وأشار بيولي إلى أن راضي كرونيتش وجونيور ميسياس جاهزان لمباراة الغد، ولكن إسماعيل بن ناصر سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة في الركبة التي لحقت به في مباراة الذهاب.

 

لياو رفائيل لياو ميلان إنتر دوري ابطال اوروبا

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