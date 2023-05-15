الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عزة مصطفى تناشد "الصحة" بالتدخل لإنقاذ شاب مصاب بكسر في العمود الفقري

جريدة الدستور

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الإثنين، تقريرًا مصورًا عن شاب  من الإسكندرية مصاب بكسر في العمود الفقري.

وقال أيمن محمد عبدالحميد قطب، خلال تقرير عرضه برنامج "صالة التحرير" على شاشة "صدى البلد"، إنه متزوج ولديه بنت، كان يعمل في مصنع قطاع خاص، و أصيب في عام 2018، على إثر سقوطه من مكان مرتفع.

ولفت “عبد الحميد” إلى أنه أصيب بالاكتئاب، ورفض الخضوع للعلاج الطبيعي لمدة سنة، ثم بدأ يبحث عن جلسات علاج طبيعي، مردفا: "الأول رقبتي فقط بدأت تتحرك، ثم بقيت أعرف اجلس متوازن، بعدها ذراعي اليمنى بدأت تتحرك، ووصلت لآخر مستوى تحسن بالعلاج الطبيعي، والآن داخل في مرحلة الاحتياج لأجهزة، ولأنه لا  توجد أماكن كثيرة في الإسكندرية، الأطباء نصحوني بالتوجه للقاهرة، لكن التكاليف أصبحت مرهقة بالنسبة لي.

وختم: "محتاج أواصل علاجي، الموضوع مكلف، وأهلي اتصرفوا في كل حاجة يعرفوا يتصرفوا فيها".

وناشدت الإعلامية عزة مصطفى، وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بتوفير العلاج له في أفضل مراكز العلاج الطبيعي،  قائلة: "أيمن بدأ يتحسن، لكن لم يعد قادر على المواصلة بسبب التكلفة". 

عزة مصطفى برنامج صالة التحرير شاب مصاب في العمود الفقري

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