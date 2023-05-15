بيت الروبي.. تعرف على شخصية كريم عبدالعزيز ونور

يخوض الفنان كريم عبد العزيز والنجمة نور اللبنانية، موسم عيد الأضحى بفيلم "بيت الروبي".

ويجسد كريم دور “إنفلونسر مشهور” متزوح من النجمة نور، ويشاركهم في البطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز ويجسد دور شقيقه الأصغر ومن إخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، ما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم “بيت الروبي” من بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي ويعد العمل هو تعاون متكرر بين كريم عبد العزيز وبيتر ميمي من ناحية وكريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي من ناحية أخر.

آخر أعمال كريم عبد العزيز

الجدير بالذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وشارك في بطولة بجانب كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

مواعيد عرض فيلم بيت الروبي

حددت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي منتصف يونيو القادم وقبل عيد الأضحى القادم بأيام موعدا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي حيث من المقرر عرضه في ما يقرب من 90 قاعة ودار عرض.

