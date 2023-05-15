تارا عماد حامل على البوستر الدعائي لفيلم "بيت الروبي"

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “بيت الروبي” الذي يخوض بطولته النجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز بوستر دعائي جديد للفنانة تارا عماد تمهيدا لطرح الفيلم للجمهور بالسينمات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وظهرت الفنانة تارا عماد على البوستر الدعائي لفيلم “بيت الروبي” منفردة وظهرت وهي حامل في جنين حيث تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية تحمل أسم “بهيرة الروبي”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويجسد كريم عبد العزيز ونور اللبنانية دور الزوجين، بينما يجسد كريم محمود عبد العزيز دور شقيقه الأصغر “إيهاب”.

صناع وأبطال فيلم “بيت الروبي”

فيلم “بيت الروبي” من بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي ويعد العمل هو تعاون متكرر بين كريم عبد العزيز وبيتر ميمي من ناحية وكريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي من ناحية أخر.

شخصيات أبطال فيلم “بيت الروبي”

وتجسد الفنانة نور اللبنانية خلال أحدال الفيلم دور طبيبة أمراض نساء ومتزوجة من النجم كريم عبدالعزيز الذي يجسد دور "إنفلونسر" مشهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث دور شقيق كريم عبدالعزيز ويمتلك مركز تجميل.

مواعيد عرض فيلم بيت الروبي

حددت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي منتصف يونيو القادم وقبل عيد الأضحى القادم بأيام موعدا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي حيث من المقرر عرضه في ما يقرب من 90 قاعة ودار عرض.

