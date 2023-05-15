الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تترأس اجتماع مناقشة آخر مستجدات حياة كريمة

الدكتورة منال عوض،
الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الأولى والتى تجرى بـ28 قرية بإجمالى 219 تابعًا بمركز كفر سعد.

جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وممثلو قطاعات المرافق والخدمية والجهتين المُنفذة والاستشارية.

تناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بجميع القطاعات من مرافق ومنشآت خدمية ورصف طرق بقرى المركز، وكذا الأعمال النهائية ببعض القرى، وكذلك موقف توصيل المرافق بمشروع سكن كريم بتفتيش ثان.

فى السياق، ناقشت المحافظ سبل الدفع بالأعمال الجارية بتلك المشروعات وآليات تخطّي أي معوقات قد تبطئ نسب التنفيذ من خلال وضع حلول مناسبة.

وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة التنسيق بين الجهات للإسراع بالخطوات النهائية بمشروعات المبادرة، وأنه يتم متابعة الموقف أولًا بأول لاستكمال محاور هذا المشروع القومى الذى يهدف إلى تطوير الريف المصرى وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.

وأجرت محافظ دمياط جولة افتتاحية لعدد من المشروعات بنطاق مدينة السرو ومركز الزرقا، وذلك فى ثانى جولة لها فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة، حيث رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وقامت محافظ دمياط بإزاحة ستار الافتتاح عن ملعب خماسي مركز شباب السرو بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد على مساحة ١٠٥٦ م٢ ضمن عدد من المشروعات المدرجة بخطة قطاع الشباب والرياضة، كما التقت خلالها مع فريق الطلائع بالمركز واطلعت أيضًا على خطة النادى الصيفى بالمركز لإتاحة أنشطة مختلفة للنشء.

وأكدت منال أنه تم تحقيق طفرة بهذا القطاع، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لتطوير المنشآت الشبابية واهتمامها البالغ بأهمية تنمية مهارات الشباب والاستثمار الجاد بهم باعتبارهم أمل المستقبل وعماده، مؤكدة حرص المحافظة على المتابعة الدورية للمشروعات الخاصة بذلك لتحقيق التطور المنشود الذى يأتى فى إطار خطة التنمية المستدامة.

كما افتتحت محافظ دمياط ملعب خماسي مركز شباب سيف الدين بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة. 

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط حياة كريمه كفر سعد

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